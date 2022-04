Nữ chính 'Hẹn Hò Chốn Công Sở': Vocal đỉnh, hát tiếng Việt thôi rồi!

Vai diễn trong "Hẹn Hò Chốn Công Sở" của Sejeong đang rất được yêu thích.

Luôn được biết đến là một thần tượng với giọng ca đầy nội lực nên kỹ năng thanh nhạc của Sejeong là không phải bàn cãi. Mới đây, dân tình lại được một phen gật gù với giọng hát của cô nàng khi đào lại đoạn clip Sejeong cover siêu hit I Will Go To You Like The First Snow của Ailee.

Cụ thể, trong chương trình nổi tiếng Fantastic Duo 2, Sejeong đã có màn cover siêu hit của Ailee trong bộ phim đình đám Goblin.