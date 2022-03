Nữ chính 'Hẹn Hò Chốn Công Sở' cover hit Sơn Tùng, nghe ra sao?

Cụ thể, netizen đang truyền tay nhau đoạn clip ngắn đào lại khoảnh khắc Sejeong hát ca khúc Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng M-TP bằng tiếng Việt, tại một sự kiện giao lưu diễn ra ở Việt Nam vào năm 2017.

Kim Sejeong hát tiếng Việt ca khúc "Nơi Này Có Anh" của Sơn Tùng M-TP

Sejeong đã hát đoạn điệp khúc cực kỳ rõ lời khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi:

- Sejeong hát nhạc Việt giỏi mà còn hay nữa.

- Đến đoạn của Sejeong hát ta nói đã gì đâu.