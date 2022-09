Nữ chính 'cú lừa thế kỷ' xôn xao MXH: 'Tôi không lừa đảo'

Mấy ngày qua, cư dân mạng "dậy sóng" trước loạt bài đăng tố cáo V.A - cô gái sinh năm 1995 ở Bắc Giang đã lên kịch bản, lừa đảo hàng trăm người, số tiền lên đến hơn trăm tỷ đồng.

Đặc biệt nhất là vụ cô này tự thuê người, thuê xe Rolls Royce trị giá hơn 80 tỷ đồng, thuê biệt thự sang xịn, lừa cả gia đình nhà chồng để tổ chức đám cưới ở khách sạn bậc nhất Hà Nội.

V.A lên tiếng trong livestream mới nhất

Trước những thông tin bủa vây, mới đây "nữ chính" của vụ việc đã livestream khẳng định không có chuyện cô đi lừa đảo gì cả. Cô cũng khóc lóc, xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là anh người yêu mới vì đã làm ảnh hưởng tới họ.

"Sau 3 năm, vừa rồi mình có gặp và yêu một người con trai khác là anh KaLim. Mình rất yêu anh KaLim và yêu hơn người đàn ông trước của mình. Nhưng anh KaLim biết những chuyện trước của mình. Tuy nhiên mình không có lừa đảo hay dối trá ai. Mình chỉ có xuất phát điểm không tốt nên mình muốn sống cuộc đời như thế nữa.

Mình muốn sống với con người khác, cái tên khác chứ mình không lừa đảo gì. Từ khi mình mở facebook này ra mình không lừa đảo gì. Nhưng bây giờ mình phải đi rồi. Mình đang trên đường về nhà gặp anh KaLim để nói tạm biệt.