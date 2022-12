Nữ caddie tiết lộ chuyện căng thẳng trên sân golf

Làm dâu trăm họ

Nguyễn Ngọc Lan (30 tuổi, TP.HCM) đã làm công việc caddie (nhân viên hỗ trợ, kéo, bảo quản bao đựng gậy đánh golf cho khách trên sân) trong một sân golf tại TP.HCM được 10 năm. Thời gian làm việc linh động, được gặp gỡ nhiều người nổi tiếng… khiến Lan yêu thích và gắn bó với công việc này.

Tuy vậy, Lan cho biết: “Làm caddie không khác gì làm dâu trăm họ. Được ví như huấn luyện viên, chuyên gia tư vấn riêng cho các golfer (người chơi golf) nhưng caddie lại thường xuyên bị khách xem thường, mắng chửi, thậm chí hành hung”.

“Trên sân, chúng tôi không chỉ kéo gậy cho khách mà còn tư vấn cho họ đánh những khoảng cách an toàn, gậy an toàn… Nhưng chúng tôi thường không được xem trọng. Nếu chẳng may gặp khách khó tính hoặc thua độ, chúng tôi bị mắng chửi là chuyện thường xuyên”.

Lan kể có lần phục vụ một tay golf khó tính. Mỗi khi đánh hỏng, người này lại văng tục. Suốt thời gian phục vụ, Lan phải hứng chịu những câu chửi thiếu văn hóa, tế nhị. Thậm chí, có lần cô chứng kiến cảnh một đồng nghiệp của mình bị khách hàng hành hung.