Nữ ca sĩ vượt mặt Taylor Swift

Không quá rình rang trong năm, nhưng chỉ với một ca khúc, Chappell Roan được nhiều tờ báo danh tiếng cùng các chuyên trang âm nhạc đánh giá cao, thậm chí bỏ xa những cái tên hàng đầu như Taylor Swift hay Beyoncé. Khi tháng 12 trôi qua gần một nửa, hầu hết tờ báo Âu - Mỹ hàng đầu cùng các chuyên trang âm nhạc đã có cho riêng mình những cái tên trong danh sách “Ca khúc hay nhất năm”. Mỗi bảng xếp hạng có những lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, khán giả để ý thấy có một nữ ca sĩ cạnh tranh vị trí số một với Kendrick Lamar - một trong những rapper vĩ đại nhất trong lịch sử. Đáng nói hơn, cô không phải Ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất và nhì thế kỷ 21 là Beyoncé và Taylor Swift - hai nghệ sĩ âm nhạc hoạt động sôi nổi năm 2024, mà thua xa về cả tiếng tăm lẫn tuổi đời.

Chappell Roan vượt mặt nhiều tên tuổi hàng đầu để trở thành chủ nhân ca khúc hay nhất năm 2024 của nhiều tờ báo, chuyên trang âm nhạc nổi tiếng. Ảnh: Getty Images. Đó là Chappell Roan, chủ nhân của Good Luck, Babe!. Ca khúc này được The Guardian, Los Angeles Times, Rolling Stone, NME… bình chọn cho danh hiệu hay nhất năm. Nó cũng nằm trong top 3 ca khúc hay nhất 2024 của Billboard, Pitchofork. Hai trang đánh giá âm nhạc này xếp Not Like Us của Kendrick Lamar ở hạng 1. Trong khi đó, những bản hit của Taylor và Beyoncé không lọt nổi top 49 của Pitchofork. Good Luck, Babe! phát hành vào tháng 4, với nội dung kể về sự dằn vặt, đau đớn của một phụ nữ đồng tính nhưng không thể sống thật, cố gắng phủ nhận sự rung động dành cho những phụ nữ khác. Billboard đánh giá với ca khúc mang âm hưởng thập niên 1980, Roan đạt đến đẳng cấp hoàn hảo của nhạc pop tuyệt vời mà hầu hết ca sĩ phải mất nhiều năm mới đạt được. Theo Billboard, không có gì ngạc nhiên khi giọng ca Gen Z lần đầu lọt vào Hot 100, còn nằm trong top 10, và đây chắc chắn không phải lần cuối cùng. Good Luck, Babe! được xem là bản hit bất ngờ, đạt 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify vào ngày 29/11. Nhạc phẩm nhận được đề cử Bài hát của mùa hè tại Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2024 và Bài hát hay nhất tại Giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu 2024. Hiện tại, Good Luck, Babe! cạnh tranh các hạng mục Bài hát của năm, Bản thu âm của năm và Trình diễn đơn ca nhạc pop xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 vào tháng 2/2025. Chappell Roan, tên thật là Kayleigh Rose Amstutz, sinh năm 1998 tại Willard, Missouri, Mỹ. Cô nổi lên như một ngôi sao nhạc pop đồng tính, với nét đặc trưng là phong cách thẩm mỹ tôn vinh giới drag queen. Nữ ca sĩ Gen Z không thích tên thật của mình. Nghệ danh xuất phát từ người ông đã mất vì ung thư não vào năm 2016. Họ của ông là Chappell kết hợp với bài hát yêu thích của ông là The Strawberry Roan của Marty Robbins. Roan bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2015 khi cô ký hợp đồng với Atlantic Records. Trong thời gian này, cô phát hành một số đĩa đơn, trong đó được yêu thích nhất là Pink Pony Club. Năm 2020, cô bị sa thải vì âm nhạc không tạo đủ lợi nhuận. Cô chuyển về quê nhà để làm nhân viên pha chế trong một thời gian trước khi phát hành album đầu tay The Rise and Fall of a Midwest Princess vào tháng 9/2023. Thành công bất ngờ của Good Luck, Babe! giúp album thịnh hành trở lại. Theo Tiền Phong