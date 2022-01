Nữ ca sĩ Việt lấy chồng tỷ phú người Ý, sở hữu biệt phủ 1600 tỷ tại Mỹ

Your browser does not support the video tag.

Tham gia buổi tiệc cùng Quang Lê còn có sự hiện diện của ca sĩ Quách Tuấn Du từ Việt Nam mới qua. Trong clip cho thấy, khi nhận ra Quang Lê tới chơi, chồng tỷ phú của Bích Tuyền vui mừng chạy tới ôm hôn thắm thiết và hỏi han nhiều chuyện. Bích Tuyền cũng hồ hởi đón tiếp nam ca sĩ.



Chồng tỷ phú người Ý của Bích Tuyền.





Bích Tuyền đang sống hạnh phúc cùng gia đình của mình tại Mỹ.

Bích Tuyền sinh ra ở vùng Tây Đô, tuổi thơ của cô gắn liền với vùng đất Tây Nam Bộ. Năm 6 tuổi, Bích Tuyền theo cha mẹ đến Sài Gòn sinh sống.

Có lẽ vì bố mẹ đều là nghệ sĩ cải lương nên Bích Tuyền trở nên quen thuộc với các làn điệu dân ca Nam Bộ. Năm 1999, Bích Tuyền bắt đầu ca hát chuyên nghiệp khi cộng tác với đoàn ca nhạc dân tộc Bông Sen. Bích Tuyền là một trong những ca sĩ thể hiện các bài hát âm hưởng dân ca được đánh giá cao nhất.