Nữ ca sĩ Việt làm khán giả bất ngờ nhất Chị đẹp

Ở tập đầu, Trang Pháp đàn hát ca khúc Chỉ là - Down bad for you do cô tự sáng tác. Không chỉ khẳng định kỹ năng thanh nhạc, nữ ca sĩ khuấy động không khí khi cởi tùng váy dài, để lộ quần short jeans bên trong, thực hiện vũ đạo nóng bỏng, dứt khoát. Kết quả, cô nhận được 88 điểm – điểm số cao nhất trong dàn thí sinh, bằng với Hồng Nhung, Lệ Quyên, Thu Phương, Mỹ Linh.

Vòng công diễn một, Trang Pháp chính là người thay đổi tình thế, lật ngược bất lợi khi nhóm của cô phải đổi bài diễn từ Ưng quá chừng thành Đi đu đưa đi trước đêm thi 72 giờ. Một tay cô phối lại bản nhạc cho đội, viết thêm rap. Ở cương vị đội trưởng, nữ ca sĩ chia phần cho đồng đội chuẩn chỉnh, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên. Đảm nhiệm rap chính nhưng cô sẵn sàng nhận ít đất diễn hơn để đồng đội được tỏa sáng.

Tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng, Trang Pháp gây ấn tượng khi đảm nhiệm bản phối ca khúc trong tiết mục Chị ngả em nâng. Đặc biệt phần rap bằng tiếng Tây Ban Nha cũng do ca sĩ tự viết lời. Lần đầu nghe thử, Diệp Lâm Anh ngạc nhiên vì tưởng rằng đó là giọng của ca sĩ nước ngoài. Ở tiết mục này, Trang Pháp được khen là điểm sáng của nhóm khi cô vừa hát, rap, thực hiện màn nhào lộn đã mắt, đúng chất center (người đứng giữa) trong nhóm nhạc nữ.