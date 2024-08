Nữ ca sĩ từng đưa giá cát xê 10 nghìn đô: Hát tới khạc ra máu, phải phẫu thuật ung bướu, hiện tại ra sao?

Ngọc Anh đang là cái tên được chú ý nhiều trong thời gian gần đây khi trở về nước tham gia hai chương trình truyền hình đình đám là The Masked Singer và Our Song Vietnam. Được xếp vào dàn ca sĩ gạo cội tại Our Song Vietnam, cô được kỳ vọng sẽ đem đến nhiều tiết mục trình diễn hấp dẫn.

Là học trò cưng của NSND Lê Dung

Ngọc Anh tên thật là Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ đều là nghệ sĩ. Bản thân Ngọc Anh hồi nhỏ cũng sống trong một khu tập thể văn công, nên sớm được tiếp thu, hình thành dòng máu nghệ thuật. Từ bé, cô đã mê ca hát và bộc lộ giọng hát thiên phú.

Ngọc Anh nói: "Tôi may mắn khi được chào đời trong cái nôi nghệ thuật. Gia đình tôi ngày ấy sống ở khu văn công dành cho nghệ sĩ, xung quanh nhà đều là nghệ sĩ từ chèo, tuồng tới nhạc dân tộc, xiếc, múa, điện ảnh…



Ngọc Anh trên sóng truyền hình

Tôi vừa mở mắt ra đời đã được nghe những âm thanh nghệ thuật. Tôi nghe ngày nghe đêm, nghe cả trong giấc ngủ nên nghệ thuật thấm vào máu tôi từ nhỏ".

Nhận thấy năng khiếu ở con gái, bố Ngọc Anh đã cho cô đi học nhạc từ khi mới 5 tuổi, học chơi cả đàn thập lục. Năm 16 tuổi, cô thi vào Nhạc viện và đạt thủ khoa với điểm số cao nhất. Cô theo học Nhạc viện từ năm 1990 tới 2000 và chỉ học thanh nhạc.