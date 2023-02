Nữ ca sĩ Thái Lan giải thích việc nhảy phản cảm cạnh bé trai 12 tuổi

Janey sinh năm 1995 là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Thái Lan. Ngoài vai trò ca sĩ, cô tham gia một số bộ phim như The Maid, Khun Phan Begins… hay chương trình I Can See Your Voice mùa 3.

Nữ ca sĩ có hàng chục triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và theo đuổi phong cách gợi cảm. Bên cạnh đó, Janey Ratchanok Suwannaket còn ký hợp đồng với một số tài năng âm nhạc trẻ và cùng các bé biểu diễn nghệ thuật.