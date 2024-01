Nữ ca sĩ thách thức dư luận

Theo Page Six, Ariana Grande bị chỉ trích giật chồng, phá hoại gia đình người khác nhưng lại đổ lỗi cho dư luận sau khi phát hành đĩa đơn Yes, And? (tạm dịch: Ừ đó, thì sao?).

Trong bài hát, Grande đề cập phản ứng dữ dội của khán giả sau khi chen chân vào hôn nhân giữa Ethan Slater và ca sĩ Lilly Jay. Nữ ca sĩ cho rằng khán giả nên kiếm tiền, giải quyết chuyện bản thân trước khi chen vào chuyện của cô.

"Ừ đó, thì sao? Cứ nói những gì mà các bạn muốn, tin những gì bạn muốn tin", "Sao không lo làm việc của mình đi, cứ quan tâm đến chuyện tôi làm tình với ai vậy?", "Tôi không thèm quan tâm bạn nghĩ gì đâu"... là lời bài hát trong Yes, And?