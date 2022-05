Nữ ca sĩ nổi tiếng phải bán toàn bộ bản quyền ca khúc để đền bù ly hôn

Chi phí chưa được công khai nhưng chắc chắn không nhỏ, vì nó khiến Skylar Grey phải hi sinh bản quyền toàn bộ các ca khúc trong sự nghiệp từ lúc debut cho đến thời điểm hiện tại.

Skylar Grey tên thật là Holly Brook Hafermann (sinh năm 1986), nữ ca sĩ - nhạc sĩ có tiếng người Mỹ. Grey nổi tiếng toàn cầu với vai trò đồng sáng tác ba phiên bản của Love The Way You Lie, hit đình đám của Eminem và Rihanna.

Ngoài ra, Skylar Grey cũng được mời góp giọng trong Coming Home của Diddy, I Need A Doctor của Dr.Dre,...

Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và chia sẻ với những thông tin dạo gần đây của tôi. Tôi ổn rồi, thực chất còn thấy ổn hơn cả trước đó... Thật tuyệt vời! Bán hết toàn bộ tất cả các ca khúc mang đến cho tôi nhiều cảm xúc vui buồn đan xen. Một mặt, tôi phải bán đi cả sự nghiệp của mình, trả hết gần như toàn bộ tài sản để chi trả thuế lẫn chi phí li hôn - đó là cách duy nhất của tôi. Nhưng mặt khác nó cũng đánh dấu sự kết thúc một chặng đường, giải phóng tôi khỏi quá khứ, khỏi những giày vò và đau khổ luôn thường trực xâu xé tôi suốt 5 năm qua. Nhẹ nhõm chứ! Ban đầu, quá khó để bán đi các ca khúc... Chúng như những đứa con của tôi mà! Xin lỗi vì hơi cảm xúc quá. Nhưng sự thật là: dẫu không còn được sở hữu bản quyền các ca khúc như Love The Way You Lie, Coming Home... thì không thay đổi được sự thật rằng tôi đã viết ra chúng mà! Chính tôi chứ không ai khác! Tôi còn nghĩ rằng mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa cơ. Nhưng giờ đây mọi thứ đã dần ổn, tôi vẫn còn thở được, có tình yêu đích thực, thú cưng,... sống ở một ngôi nhà tuyệt đẹp ở Thung lũng Napa và vẫn sáng tác nhạc mới. Thực sự biết ơn. Cuối cùng, mọi chuyện này chỉ khiến tôi muốn viết nhạc nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn mà thôi! Tôi đang bùng cháy và tràn đầy cảm hứng! Yêu thương.

Theo Trí Thức Trẻ