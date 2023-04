Nữ ca sĩ người Mỹ phải hủy buổi biểu diễn do lo ngại đánh bom

Sabrina Carpenter là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô nổi tiếng với các vai diễn trong một số chương trình của Disney Channel và từng góp giọng trong bản hit On My Way của Alan Walker.

Hiện tại, cô đang thực hiện chuyến lưu diễn quảng bá album Email I Can’t Send ở Bắc Mỹ. Vào tối hôm 10/4, nữ ca sĩ bắt buộc phải hủy concert của mình tại thành phố Portland vì bị đe dọa đánh bom.

Cục Cảnh sát Portland tiết lộ với tờ Rolling Stone rằng nhân viên của Crystal Ballroom đã nhận được “một cuộc điện thoại từ một người ẩn danh tuyên bố rằng họ sẽ cho nổ tung địa điểm” vào thứ Hai.