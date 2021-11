Nữ ca sĩ ngã suýt gãy cổ khi đang biểu diễn trên sân khấu

Theo đó, trong lúc đang cầm mic hát bài Ahora Me Llama trước hàng ngàn khán giả, nữ ca sĩ bước xuống cầu thang dựng trên sân khấu và vô tình bị trượt chân khiến cô ngã lộn nhào rất nhiều vòng từ bậc thang rất cao. .

Ngay lập tức, một vũ công phụ hoạ đã chạy ra giúp đỡ Karol G. Dù sự việc kéo dài vài giây nhưng rất may không ảnh hưởng nghiêm trọng đến Karol G nên cô trấn tĩnh một lúc rồi đứng lên hát tiếp như không có chuyện gì xảy ra.