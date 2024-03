Nữ ca sĩ ném micro vào đầu khán giả bị chỉ trích vì khoe ngực giữa livestream

Hành động này xảy ra khi đang có hơn 22 nghìn khán giả theo dõi. Một số khán giả chỉ trích hành động phản cảm của nữ ca sĩ và cho rằng cô cố tình chiêu trò để PR sản phẩm mới - Like what.

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Hóng hớt showbiz.

Cardi B sinh năm 1992 ở New York (Mỹ), là nữ rapper hàng đầu thế giới với loạt MV hàng trăm triệu lượt xem. Cô từng làm người mẫu thoát y trước khi ca hát. Cardi B cũng nổi tiếng với những bê bối đánh người, phát biểu gây sốc trên truyền thông. Năm 2017, cô cưới rapper Offset và cùng sống tại New York. Giữa tháng 9/2020, Cardi B đâm đơn ly dị nhưng làm lành vài tuần sau đó.