Nữ ca sĩ mặc váy ngắn đến khó tin

Trong khi âm nhạc của họ đến được mọi nơi trên thế giới thì phong cách thời trang cũng vậy. Do đó, có khá nhiều thay đổi trong thời trang Hàn Quốc. Một trong số đó là thời trang của thần tượng Kpop ngày càng ngắn. Nhiều ý kiến cho rằng việc quần áo của idol Kpop ngày càng ngắn đến từ concept gợi cảm, nóng bỏng từng rất được ưa chuộng.

Do đó, rất nhiều thần tượng cũng diện trang phục siêu ngắn, chẳng hạn YooA của Oh My Girls, Seolhyun của AOA, Nayeon (TWICE), Irene (Red Velvet)… hay Jennie, Lisa BlackPink. Em út nhóm BlackPink thậm chí gần đây mặc quần ngắn đến mức lộ cả vòng ba.

Trong khi xu hướng thời trang này vẫn khá phổ biến thì cuộc tranh luận chưa kết thúc. Nhiều lần, các thần tượng nữ cũng tỏ ra khó chịu và thiếu thoải mái khi mặc trang phục ngắn. Do đó, người hâm mộ cho rằng idol chỉ nên mặc đồ ngắn ở mức độ vừa phải để đảm bảo ngoại hình đẹp mà vẫn thoải mái khi di chuyển, biểu diễn.