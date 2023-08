Nữ ca sĩ luôn tạo tranh cãi vì váy áo diễn táo bạo

Trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ có những chia sẻ thú vị. Cô thà làm việc bán thời gian tại cửa hàng bingsu (đá bào tráng miệng) trong đợt nắng nóng còn hơn ở tiệm bánh sản xuất 100 khay bánh mì mỗi ngày.



Eun Bi giải thích làm việc ở tiệm bánh rất khó khăn, trong khi đó có những lựa chọn giúp cô không quá vất vả nhưng thu nhập cũng đủ dùng. Từng làm trái ý của cha mẹ, Eun Bi phải nhận công việc bán thời gian tại tiệm bánh để trang trải học phí cho trường trung học nghệ thuật. Với sự giúp đỡ của anh trai ruột, cô đã có thể làm việc ở tiệm bánh hai năm. Trong thời gian cô tham gia Produce 48 của Mnet, chủ tiệm bánh đã cổ vũ cô và chia sẻ: “Cô ấy là cô gái đáng tin cậy. Tôi hy vọng cô ấy thành công với vai trò ca sĩ”.



Giữa các chương trình tạp kỹ và diễn xuất, Kwon Eun Bi chọn chương trình tạp kỹ, nhưng có nhiều niềm vui khi có cơ hội diễn xuất trong video âm nhạc. Cô giải thích: “Tôi có thể diễn xuất một cách tự nhiên và thoải mái vì diễn xuất được thể hiện qua biểu cảm và chuyển động chứ không phải lời nói”. Kwon Eun Bi bộc bạch thêm: “Thành thật mà nói, các chương trình tạp kỹ khó và diễn xuất cũng vậy. Tôi không tự tin lắm khi diễn xuất. Khi tôi trao đổi lời thoại với ai đó, tôi cảm thấy lo lắng nên nhiều cảm xúc của tôi biến mất. Đó là lý do tôi nghĩ diễn xuất có chút khó khăn”.