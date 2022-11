Nữ ca sĩ liên tục gây tranh cãi

Không chỉ giọng hát, vũ đạo của Shuhua cũng nhiều lần bị chỉ trích. Khi cover I Don't Know của Apink cùng Arin (Oh My Girl), Jang Wonyoung (IVE) và Yuna (ITZY), Shuhua mắc nhiều lỗi. Cô nhảy lóng ngóng, chậm nhịp và sai động tác so với các đồng nghiệp.

Bị chỉ trích về cả kỹ năng lẫn thái độ

Trở lại bài viết liên quan đến MMA của Shuhua. Lý do khiến khán giả càng tức giận là bài viết đến từ một thần tượng yếu kém về kỹ năng như thành viên nhóm (G)I-DLE. Khán giả cho rằng sự việc không đáng tranh cãi nếu bài viết đến từ Soyeon (thành viên tài năng nhất (G)I-DLE). Trong khi đó, Shuhua liên tục bị chê bai về giọng hát, vũ đạo. Do đó, việc cô tự tin sẽ thắng giải Daesang càng khiến khán giả không hài lòng.

Trước bài viết liên quan đến Melon Music Awards, Shuhua đã nhiều lần bị chỉ trích về thái độ.

Trong một lần phát trực tiếp, nữ thần tượng phàn nàn cô không nhận được nhiều tim từ người hâm mộ. Khi thành viên cùng nhóm là Yuqi nói fan đã quá mệt mỏi khi phải tương tác và thả tim nhiều lần, Shuhua đáp: “Thì sao? Tay em cũng đang đau”.

Khi fan góp ý Shuhua nên điều chỉnh tiếng nhạc để họ có thể nghe rõ giọng nữ thần tượng, cô đáp trả: “Bật âm lượng điện thoại lên đi, sao đòi hỏi nhiều vậy?”. Câu trả lời này khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Số đông khán giả cho rằng Shuhua bất lịch sự với chính những người yêu mến, ủng hộ cô.