Nữ ca sĩ khiến fan sốc khi chuyển hướng đóng phim 18+

Tờ Nifty đưa tin cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng Rikako Inoue bất ngờ thông báo chuyển sang đóng phim 18+ khiến khán giả bất ngờ. Theo Nifty, việc ca sĩ thần tượng trở thành diễn viên AV không hiếm tại Nhật Bản.

Nhưng trường hợp của Rikako Inoue gây sốc hơn cả bởi cô là ca sĩ được tuyển chọn và đào tạo bài bản. Nhóm nhạc của cô cũng được giới chuyên môn ghi nhận và đoạt nhiều giải thưởng.

Thần tượng được đánh giá cao về sắc vóc, tài năng

Inoue Rikako sinh năm 1996, ra mắt cùng nhóm nhạc Fairy vào năm 2011. Fairy được thành lập bởi công ty quản lý tài năng Vision Factory (nay là Rising Production). Công ty này nổi tiếng với những nghệ sĩ thành công như Namie Amuro, MAX, DA PUMP và SPEED.

Concept của Fairy là "Nhóm nhạc tài năng đẳng cấp thế giới có thể cạnh tranh ở nước ngoài". Các thành viên được chọn từ 100 ứng viên đang theo học tại các trường dạy múa liên kết với Vision Factory, đến từ 13 khu vực của Nhật Bản.

Cái tên Fairy có nghĩa các thành viên khi nhảy múa giống một nhóm tiên nữ đang bay lượn.

Họ chính thức ra mắt sau một năm đào tạo cùng nhau và phát hành hai ca khúc More Kiss, Song for You vào ngày 21/9/2011. Khi đó, 7 thành viên có độ tuổi trung bình là 13,1.

Tại lễ trao giải Kỷ lục Nhật Bản lần thứ 53, được tổ chức ngày 30/12/2011, Fairies được vinh danh Nghệ sĩ mới xuất sắc. Họ đánh bại 2NE1 và Super Girls.

Vào thời điểm nhận giải thưởng, độ tuổi trung bình của Fairy là 13,6. Họ lập kỷ lục nhóm nhạc có độ tuổi nhỏ nhất giành giải thưởng này.