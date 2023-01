Nữ ca sĩ hút 130 triệu lượt đọc vì cách ăn pizza 'giả trân'

Your browser does not support the video tag.

Phân cảnh Jang Won Young đóng quảng cáo pizza gây tranh cãi. Video: Weibo.

Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp sinh năm 2004 chỉ chăm chăm phô diễn ngoại hình búp bê mà quên đi công việc chính là làm nổi bật món ăn của nhãn hàng. Bên cạnh những lời chê trách, fan của nữ thần tượng bênh vực, cho rằng cô đang quay quảng cáo, do đó biểu cảm quá đà là điều bình thường.

Cụm từ khóa "Jang Wonyoung ăn pizza" thậm chí đứng thứ nhất hotsearch Weibo bảng giải trí và đạt hạng 11 bảng chung với 130 triệu lượt đọc, hơn 22.0000 bài viết và hơn 8.000 tài khoản tham gia bàn luận.

Chủ đề biểu cảm của Jang Won Young khi ăn pizza cũng được bàn tán rôm rả trên nhiều diễn đàn Kpop. Những video quảng cáo pizza của Kim Yoo Jung, IU… được khán giả đặt cạnh so sánh với biểu cảm của Won Young.