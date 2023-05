Nữ ca sĩ Hàn Quốc tự tử ở tuổi 30, để lại thư tuyệt mệnh tại hiện trường

Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều chương trình truyền hình gồm Gayo Stage, Morning Yard, The Trot Show, How Do You Play... Lần cuối cùng Hae Soo xuất hiện trên truyền hình là trong chương trình Tết Nguyên đán đặc biệt của KBS TV2, vào tháng 1 vừa qua.



Hae Soo từng tham gia chương trình How Do You Play với MC quốc dân Yoo Jae Suk

Nguồn: Starnews