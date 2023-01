Nữ ca sĩ Hàn Quốc bị tẩy chay vì scandal bán dâm giờ ra sao?

Gina Choi, được biết đến với nghệ danh G.NA, là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Canada gốc Hàn Quốc. Cô chính thức gia nhập Kpop vào năm 2010 dưới trướng công ty giải trí Cube Entertainment.

Trong sự nghiệp kéo dài 6 năm, người đẹp sinh năm 1987 tạo dựng được tên tuổi với tư cách nghệ sĩ solo. Gia tài âm nhạc của cô bao gồm một album phòng thu đầy đủ, 4 EP (đĩa mở rộng) và nhiều đĩa đơn cũng như các bản nhạc truyền hình.

Một số tác phẩm đáng chú ý của G.NA có thể kể đến bản song ca cùng Bi Rain Things I Want To Do When I Have A Lover và màn kết hợp với Hyuna trong A Bitter Day. Album phòng thu đầu tay Black And White cũng mang lại cho nữ idol sự nổi tiếng đáng kể trong nước.