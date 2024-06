Nữ ca sĩ gây tranh cãi khi để vũ công chà kem lên vùng nhạy cảm

Màn trình diễn của Camila Cabello:

Sau buổi biểu diễn, một người hâm mộ chia sẻ trên trang cá nhân: "Có thể nói Camila đã không thể tạo sự thu hút một cách bình thường".

Nhiều người chế giễu Camila vì hình ảnh tục tĩu và tuyên bố không cho con xem cô biểu diễn: "Tôi sẽ không đưa con mình đến buổi hòa nhạc của cô ấy, nó phải phù hợp với lứa tuổi nhất định".