Nữ ca sĩ được trả gần 150 tỷ đồng khi hát đám cưới nhà tỷ phú

Theo Variety, Rihanna vừa có buổi biểu diễn đặc biệt trong lễ cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, ở Jamnagar (Gujarat, Ấn Độ).



Ca sĩ diện chiếc váy xanh lá đính hạt nổi bật. Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, không thua kém một concert.

Rihanna lần lượt hát các bản hit Diamonds, Work, Bitch better have my money, Umbrella, Consideration, Stay... Ngoài giọng hát, cô khoe vũ đạo bốc lửa, mời gọi mọi người cùng nhảy theo tiết mục.