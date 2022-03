Nữ ca sĩ dừng hoạt động vì mất khả năng nghe

Manaka (tên đầy đủ là Fukumoto Manaka), sinh năm 2000, hoạt động trong nhóm nhạc Little Glee Monster. Little Glee Monster là nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản, ra mắt từ năm 2004 thông qua đĩa đơn Hokago High Five. Nhiều bài hát của nhóm được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo hoặc sự kiện thể thao lớn tại Nhật Bản. Họ dự kiến phát hành đĩa đơn Your Name vào tháng 3 và album Journey vào tháng 4.

Ngoài hoạt động nhóm, Manaka bắt đầu sự nghiệp solo vào 15/11/2021 với sản phẩm mang tên Cat March.

Theo Zing