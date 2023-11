Nữ ca sĩ có tất cả ở tuổi 34

Ngôi sao nhạc pop cũng thâm nhập vào thị trường bất động sản Manhattan, New York, sở hữu một căn nhà liền kề và nhà phố ở Tribeca, giá thị trường lên đến 45 triệu USD. Trước đây, cô mua hai căn nhà giá gần 20 triệu USD và kết hợp thành căn duy nhất.

Theo The Wall Street Journal, ngoài sự nghiệp âm nhạc thành công, Swift còn là đại gia bất động sản khi đầu tư hơn 150 triệu USD để mua nhà đất, bao gồm những biệt thự rộng lớn bên bờ biển và bất động sản ở Tribeca.



Taylor Swift sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ khắp nước Mỹ.

Theo People, vào sinh nhật lần thứ 24, nữ ca sĩ quyên góp 100.000 USD cho Dàn nhạc Giao hưởng Nashville.

Cô cũng thường xuyên giúp đỡ nạn nhân của thiên tai. Giọng ca You belong with Me từng dùng 1 triệu USD hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở Louisiana và 500.000 USD cứu trợ lũ lụt ở Nashville. Cô cũng đã quyên góp 750.000 USD thông qua buổi hòa nhạc cho các nạn nhân trải qua lốc xoáy ở miền Nam nước Mỹ năm 2011, theo People.

Lần làm từ thiện mạnh tay nhất của Taylor Swift là chi đến 4 triệu USD cho Country Music Hall of Fame để tài trợ cho Trung tâm Giáo dục Taylor Swift, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhất, trong chuyến lưu diễn The Era Tours, cô quyên góp một khoản tiền cho mạng lưới ngân hàng thực phẩm ở Arizona, Las Vegas, Nevada và Detroit, Michigan... trùng với những điểm diễn cô đi qua.

Trải qua nhiều ồn ào kiện tụng, suýt không thể hát những bài hát làm nên tên tuổi của mình, Taylor Swift đưa Kesha 250.000 USD giúp nữ ca sĩ trả chi phí pháp lý trong vụ kiện chống lại nhà sản xuất âm nhạc.

"Taylor Swift là cô gái đáng yêu, rất ngọt ngào, chân thật và hào phóng. Cô ấy luôn nhấc máy mỗi khi tôi gọi đến, còn nhiệt tình hơn cả mẹ tôi", Kesha nói về nữ ca sĩ.

Theo Tiền Phong