Nữ ca sĩ choáng váng khi bị fan cuồng tát thẳng mặt ngay trên sân khấu

Trên tài khoản Twitter của mình, Ava Max cũng tức giận lên tiếng: "Hắn ta tát tôi mạnh đến nỗi làm trầy xước bên trong mắt tôi. Hắn ta sẽ không bao giờ được đến show của tôi một lần nữa. Cảm ơn các fan tại Los Angeles đã thật tuyệt vời tối nay". Hiện, đại diện của Ava Max và Sở cảnh sát Los Angeles chưa đưa ra bình luận thêm.

Ava Max là giọng ca được yêu thích với loạt hit đình đám như Kings & Queen, Not Your Barbie Girl, Sweet But Psycho… Cô theo đuổi phong cách nữ quyền gợi cảm với chất nhạc giàu năng lượng, mang tính tuyên ngôn về phái đẹp.