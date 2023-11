Nữ ca sĩ Jessica Origliasso (38 tuổi) - thành viên của nhóm nhạc nữ The Veronicas - gây sửng sốt khi để nhện bò trên mặt trong quá trình quay MV ca nhạc phục vụ cho đĩa đơn mới của nhóm. Đoạn clip được Jessica chia sẻ trên mạng khiến cộng đồng mạng xôn xao bình luận.

Nữ ca sĩ cho nhện bò lên mặt để quay MV ca nhạc (Video: Daily Mail).