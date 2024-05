Nữ ca sĩ bị bắt gặp rời khách sạn với hai sao nam giờ ra sao?

Yokono Sumire lúc còn trong nhóm NMB48.

Tháng 3/2021, truyền thông Nhật Bản đưa tin Yokono Sumire, thành viên nhóm NMB48, bị phát hiện rời hai khách sạn khác nhau cùng với hai nam thần tượng khác nhau.

Người đầu tiên bị bắt gặp xuất hiện cùng Sumire là Yokoyama You, thành viên nhóm Kanjani Eight. Vào thời điểm đó, You đã 39 tuổi, còn Sumire mới chỉ 20 tuổi. Khoảng cách tuổi tác quá lớn càng khiến dư luận sục sôi.

Chỉ sáu ngày sau đó, người ta thấy Sumire rời khách sạn cùng Fukumoto Taisei của nhóm Ae! Group. Cả ba thần tượng lúc đó hoạt động dưới sự quản lý của cùng một công ty.