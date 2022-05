Nữ ca sĩ 14 tuổi gây tranh cãi vì uống sữa bột tăng chiều cao

CLASS:y là nhóm nhạc chiến thắng bước ra từ chương trình tuyển chọn thành viên nhóm nữ My Teenage Girl. Vào tháng 5, nhóm ra mắt với album Class Is Over.

Park Bo Eun sinh năm 2008. Cô là một trong số thành viên nổi tiếng nhất nhóm. Nữ ca sĩ thường được công chúng gọi là "tiểu Jennie" nhờ ngoại hình và tài năng ấn tượng.