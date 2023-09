Nữ bồi bàn siêu khỏe bê một lúc 13 ly bia 'khổng lồ' gây sốt mạng

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nhân viên bồi bàn gây sốt khi bê 13 ly bia khổng lồ chỉ bằng 2 tay.

Cô nhân viên phục vụ Verena Angermeier đang "gây sốt" trên TikTok khi cùng một lúc bưng 13 cốc bia tại Lễ hội Oktoberfest - lễ hội bia lớn nhất thế giới được tổ chức ở Munich, Đức. Khoảnh khắc đáng kinh ngạc này đã thu hút 53 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Trong đoạn clip, Verena sắp xếp gọn gàng 13 cốc bia lớn đầy ắp, nặng trịch trước khi di chuyển từ quầy bar đến chỗ khách hàng.