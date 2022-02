Nữ bệnh nhân K và hành trình mang niềm vui đến với người đồng bệnh

Vừa điều trị bệnh, vừa dịch sách không phải là việc dễ dàng. Chị Ngân ngỏ lời nhờ một số người bạn cùng tham gia dịch để nhanh chóng hoàn thiện cuốn sách, trước hết là để gửi tặng những người đang điều trị ung thư ở Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng cùng chị.

Là một bệnh nhân, chị Ngân hiểu những khó khăn của những người đồng bệnh khi tiếp cận những thông tin chính xác, khoa học về căn bệnh này. Sau khi hoàn thành cuốn sách đầu tiên, được bác sĩ điều trị hỗ trợ hiệu đính trước khi chuyển cho mọi người, trong đầu chị nhen lên suy nghĩ: Tại sao chỉ dừng lại ở một cuốn sách mà không phải là nhiều hơn.

"Đó là lý do thôi thúc tôi thành lập WE CAN - một tổ chức riêng dành cho các bệnh nhân ung thư và kêu gọi sự đồng hành của các bạn trẻ trong việc dịch thuật các quyển sách, cẩm nang về ung thư; tổ chức các dự án hỗ trợ bệnh nhân và người nhà trong quá trình điều trị", chị Ngân nói.

Tháng 4/2020, WE CAN chính thức thành lập với sứ mệnh hỗ trợ những bệnh nhân ung thư. "Với WE CAN, tôi mong muốn mỗi dự án, mỗi hoạt động cộng đồng được tổ chức đều thiết thực và giải quyết những lo lắng, trăn trở của bệnh nhân ung thư", chị Ngân bày tỏ.

Trong chuỗi hoạt động "Chúng ta tỏa sáng", bệnh nhân được các chuyên viên trang điểm hướng dẫn cách làm đẹp, chăm sóc da... (Ảnh: NVCC).

Từ dự án sách nhỏ đó, WE CAN dần dần lan tỏa trong cộng đồng những bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng với những buổi talkshow, chia sẻ với các chiến binh K, những dự án dành cho nữ bệnh nhân ung thư và cả người nhà bệnh nhân.

Theo chị Ngân, để lan tỏa WE CAN đến với cộng đồng là sự giúp sức của rất nhiều người, từ các bác sĩ tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đà Nẵng, sự ủng hộ của các bệnh nhân cùng điều trị, sự hỗ trợ của các tình nguyện viên… Tất cả đặt những viên gạch nhỏ để xây nên một cộng đồng WE CAN hiện tại.