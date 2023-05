NTK gốc Việt thích giấu mặt và sứ mệnh hồi sinh thương hiệu Mỹ 40 năm

Theo thông báo chính thức trên trang của thương hiệu Helmut Lang, nhà thiết kế gốc Việt - Peter Do sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo mới của hãng từ ngày 15/5. Tiếp quản di sản gần 40 năm của cố nhà thiết kế Helmut Lang, Peter Do chịu trách nhiệm giám sát các bộ sưu tập dành cho nam lẫn nữ của thương hiệu, làm việc chủ yếu trong xưởng thiết kế đặt thành phố New York.

Kể từ lúc Helmut Lang nói lời chia tay với thời trang vào năm 2005, thương hiệu của ông đã trải qua một số thế hệ giám đốc sáng tạo, tiêu biểu là Shayne Oliver, Mark Howard Thomas, và Thomas Cawson.

Song, tất cả đều “chết yểu” chỉ trong 1 - 2 năm và thương hiệu Helmut Lang được duy trì bởi đội ngũ thiết kế ẩn danh trong nhiều năm. Từ đó, tạp chí Vogue nhận định sự xuất hiện của Peter Do đánh dấu cột mốc đáng nhớ nhất của thương hiệu này.

Ngôn ngữ thời trang đồng điệu

Hoạt động tại New York - một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, Peter Do không còn là tên tuổi quá xa lạ với giới mộ điệu. Theo trang Highsnobiety, suất tham dự các bộ sưu tập chàng trai gốc Biên Hòa là những tấm vé được săn đón nhiều nhất trong tuần lễ Thời trang New York, ngang hàng cùng các thương hiệu nổi tiếng như The Row, Thom Browne và March Jacobs.