NSƯT Minh Trang theo chồng sang nước ngoài định cư: Tuổi xế chiều được yêu chiều ra sao?

NSƯT Minh Trang là một nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình lẫn sân khấu vào những năm thập niên 1980. Chị là người được mệnh danh là “đệ nhất đào thương” của sân khấu thoại kịch Sài Gòn. Chị tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong vở "Hà Mi Của Tôi"; sau đó là "Cô Gái Đội Mũ Nồi Xám", "Tôi Và Chúng Ta", "Lôi Vũ"… (sân khấu); "Mê Thảo - Thời Vang Bóng", "Một Cuộc Đời Bị Đánh Cắp", "Chung Cư", "Đừng Đốt", "Chim Họa Mi", "Chiều Ngang Qua Phố Cũ", "Phương Khấu"... (điện ảnh, truyền hình)…



Chính sự đóng góp của nữ nghệ sĩ gạo cội như vậy nên chị được tặng nhiều giải thưởng khác nhau. Cụ thể, Huy chương vàng Hội Diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn Hóa và Thông tin trao tặng vai Hà Mi của tôi (Vai Hà Mi) năm 1985. Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1986. Nghệ sĩ xuất sắc của Thủ đô Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trao tặng năm 2016. Giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình (vai Phương) do Hội điện ảnh Việt Nam trao tặng năm 1983...