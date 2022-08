NSƯT Kim Tử Long: 'Tôi có lỗi gì mà không cho xét duyệt NSND?'

Hồ sơ xét duyệt của Thoại Mỹ được chấp thuận, trong khi của Kim Tử Long bị Sở bác bỏ.

"Khi tôi đặt câu hỏi vì lý do gì hồ sơ mình không được chấp nhận, phía Sở gửi cho tôi 2 lá thư với nội dung: "Do hội đồng cơ sở không xét duyệt", họ không cho biết nguyên nhân. Câu trả lời này khiến tôi bức xúc, không hiểu lý do mình bị đánh trượt là do đâu. Nếu tôi sai hay lầm lỗi, hãy cho tôi biết để còn sửa chữa kịp thời", anh chia sẻ.

Trước câu hỏi, Trong những đợt xét duyệt tới anh sẽ tiếp tục nộp hồ sơ xét duyệt?, Kim Tử Long nói hiện anh buồn và mất niềm tin vì cảm giác công sức, cống hiến mình bị chối bỏ một cách vô lý nên không còn tâm trí để suy nghĩ đến việc này.

"Tôi làm nghề gần 40 năm, giờ phút này không cần thiết phải chứng tỏ bất cứ điều gì nữa. Việc tôi nộp xét duyệt không phải hám danh. Tôi chỉ mong nhận một sự ghi nhận từ cơ quan quản lý nhưng rất tiếc không được", anh nói. Dù nản lòng, Kim Tử Long khẳng định anh vẫn tích cực làm nghề, ra mắt sản phẩm mới để tri ân khán giả, đồng nghiệp.