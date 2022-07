NSƯT Hữu Châu: 'Tôi sẽ là một diễn viên không tốt nếu đánh thật trên phim'

Trong tập 5, Quang Minh đã bộc lộ sự ích kỷ của bản thân khi trách mắng em gái Trà My (Diễm My 9X) sỉ nhục lòng tự trọng của anh mặc cho những hy sinh thầm lặng mà cô dành cho bố mẹ và gia đình.

Mới đây, NSƯT Hữu Châu xuất hiện trong phim Giấc Mơ Của Mẹ với vai ông Quốc - ông bố tảo tần, hết lòng vì gia đình. Tuy nhiên, cậu con trai cả của ông - Quang Minh (Nhan Phúc Vinh thủ vai) lại là người ích kỷ, thiếu kiên nhẫn, còn cô con gái nhỏ Trà My (Diễm My 9X) lại luôn hi sinh vì gia đình.

Thấy con gái luôn phải hy sinh ước mơ để phụ giúp gia đình nhưng lại bị anh ruột mắng nhiếc thậm tệ, ông Quốc đã không thể nhẫn nhịn nỗi mà bộc phát lao vào đánh con trai.

Your browser does not support the video tag.

Cú đánh con “trời giáng” của ông Quốc chân thật đến mức khiến nhiều khán giả lầm tưởng cảnh quay được thực hiện thật 100%. Tuy nhiên khi nói về phân đoạn này, NSƯT Hữu Châu đã có những chia sẻ chi tiết hơn về tình hình thực tế lúc đó.

Nam nghệ sĩ bày tỏ: “Nếu cảnh quay đó là một cái tát thật với Nhan Phúc Vinh thì tôi là một diễn viên không được tốt. Bởi vì cảnh quay được quay lại bao nhiêu lần thì làm sao mà Vinh chịu nổi nếu nó thật chứ. Với một diễn viên có nhiều năm làm nghề và được đào tạo như tôi thì việc diễn hình thể là một điều bắt buộc và cần thiết khi diễn xuất. Mọi người nhìn vào thấy nó rất thật nhưng thật ra Vinh không hề đau”.