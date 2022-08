NSƯT Hoài Linh bị fan 'rượt mất dép' khi biểu diễn ở miền Trung

Mới đây mạng xã hội đã "dậy sóng" trước những hình ảnh mới nhất của NSƯT Hoài Linh trong một tour biểu diễn miền Trung. Theo đó xuất hiện trong clip, nam nghệ sĩ diện vest bảnh bao, diện mạo tươi tắn trước khán giả.

Không chỉ đứng trên sân khấu biểu diễn, NSƯT Hoài Linh còn xuống dưới gần khán giả để giao lưu trực tiếp với fan. Trên tay nam NSƯT Hoài Linh cầm rất nhiều bó hoa, chứng tỏ sự yêu thương của khán giả dành cho nam danh hài vẫn còn khá lớn.

Bên cạnh đó, netizen còn "soi" được chi tiết nam danh hài đi chân đất. Ngoài ra chứng kiến NSƯT Hoài Linh ở vị trí khá gần, nhiều fan đã đuổi theo để chụp hình và bắt tay thần tượng.