NSƯT Hồ Phong bị cả làng chửi vì lão Tấn 'Hương vị tình thân'

NSƯT Hồ Phong và Thu Quỳnh trong trích đoạn 'Hương vị tình thân'

Hết bị gạ tình đến nhắn tin xin tiền

Hương vị tình thânđang tiến dần đến điểm kết thúc và đại gia giang hồ Tấn do NSƯT Hồ Phong thủ vai là một trong những nhân vật chiếm sóng những tập gần đây.

Do mới xuất hiện ở phần 2 nhưng Hồ Phong cho biết lúc đầu anh phải nghiên cứu rất kỹ kịch bản để diễn xuất làm sao cho không bị vênh với các diễn viên đã đồng hành từ đầu phim, và cũng để tạo điểm nhấn cho nhân vật vốn không có nhiều đất diễn. Tuy vậy, có một điều anh không hề nghĩ tới, đó là sức nóng của Hương vị tình thân cũng như vai diễn. "Không ngờ vai trở lại bỗng tạo giông bão nhưng như thế là bình thường vì tên tôi là Phong mà", Hồ Phong tếu táo chia sẻ.

NSƯT Hồ Phong trong vai Tấn.