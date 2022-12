NSƯT Hạnh Thúy: Bán xe hơi, đi xe "cà tàng" để có tiền học thạc sĩ tuổi 46

Hạnh Thúy là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình ăn khách: Cái bóng bên chồng, Mưa thủy tinh, Nữ bác sĩ, Tay chơi miệt vườn, Thương con cá rô đồng... Gần đây, cô tái xuất màn ảnh rộng qua vai Loan "khùng" trong phim Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, được nhiều người đánh giá cao.

Trên màn ảnh, Hạnh Thúy thường đóng vai khắc khổ, lam lũ. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng có lối sống giản dị. Cô đùa vui mình "sống hèn" vì luôn tiết kiệm, ít đi chơi, không tiêu xài nhiều cho hàng hiệu. Thậm chí, nữ nghệ sĩ vẫn đang đi chiếc xe Dream "cà tàng" do cha để lại...

Gần đây, NSƯT Hạnh Thúy gây chú ý nhờ vai diễn trong "Tro tàn rực rỡ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Làm nghệ thuật mà hư hỏng thì do người, không phải do nghề!"

Nhắc đến NSƯT Hạnh Thúy, khán giả nghĩ tới một người khá lặng lẽ dù sự nghiệp có nhiều dấu ấn. Vì sao chị chọn cách sống này?

- Mọi người thường nói tôi có dấu ấn sự nghiệp này kia, nhưng tôi thấy bình thường. Chỉ là mình đi làm, kiếm cơm. Đã làm thì đương nhiên là ráng làm cho tốt.

Tôi không dám nhận là mình tài giỏi, xuất chúng. Nếu thành công, thì đó là thành công của tập thể, tôi chỉ "ăn ké" thôi. Cuộc sống tôi bình yên. Đi ra đường, tôi vẫn nghĩ mình là một người bình thường làm công việc đặc biệt, chứ không muốn chứng tỏ mình là ngôi sao.

Nhưng có lẽ ít người bình thường nào vừa đi đóng phim, vừa đi dạy, vừa quyết định học lên thạc sĩ ở tuổi 46 như chị?

- Tôi có tham vọng chứ, chỉ là không bộc lộ một cách lộ liễu. Chẳng hạn như tôi luôn thích đi học. Ngày xưa học diễn xuất xong thì tham vọng làm đạo diễn, rồi muốn được đứng lớp đi dạy. Ở tuổi này tôi vẫn thích học, trường này mà đuổi thì học trường khác thôi (cười).

Hạnh Thúy được biết đến trong nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn, biên kịch, giảng viên... (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, NSƯT Hạnh Thúy chọn cách ứng xử như thế nào?

- Bạn bè chơi với tôi sẽ biết tôi không thích nhịn ai hết. Khi tôi không nói hay bỏ qua, là vì tôi muốn giữ mối quan hệ, hoặc vì chuyện này tôi xử lý được, tôi không trách bạn. Có những trường hợp mà tôi nhịn, nhưng vẫn xấu tính, không quên được (cười).

Một người thẳng thắn quá có thể sẽ tạo ra các tình huống hiểu lầm?

- Xích mích thì không. Vì tôi rạch ròi trong mọi mối quan hệ. Nếu phải cãi nhau vì chuyện cá nhân thì xác định luôn, người này tôi sẽ không làm việc cùng nữa, cãi cho sướng miệng là xong. Còn nếu gặp mâu thuẫn trong công việc, thì tôi sẽ thẳng thắn tranh luận, trò chuyện để cho hiệu quả công việc tốt hơn.

Một bộ phận khán giả ngày nay thường suy nghĩ tiêu cực về môi trường giải trí, nghệ thuật. Là nghệ sĩ có thâm niên, góc nhìn của chị về vấn đề này thế nào?

- Người ta nói bước vào nghệ thuật dễ… hư hỏng, nhưng tôi nói không. Đó là do bạn hư hỏng, do người đó hư hỏng, chứ không phải do nghề này.

Đúng là môi trường này có nhiều "lời qua tiếng lại" nhưng thị phi xảy ra ở bất cứ ngành nghề nào, chứ đâu riêng gì nghệ thuật? Bản thân tôi vài lần từng gặp những chuyện tào lao. Nhưng chỉ cần bạn không gật đầu, không ai làm gì bạn hết!

Nghề này đặc biệt vì mức cát-xê hấp dẫn. Nếu tôi đi làm văn phòng, có lẽ chỉ nhận được chưa đến 1/3 so với mức thu nhập mà nghề diễn mang lại. Nhưng tiền bạc không đến một cách dễ dàng đâu, phải rất cố gắng và nỗ lực.

Có những thành phần lợi dụng cái nghề này, để làm "huy hiệu" cho họ kinh doanh hoặc làm điều không tốt. Nhưng tôi là người rạch ròi. Tôi chỉ áp lực làm sao để mình tốt hơn, hoàn thiện bản thân sau từng ngày, còn lại tôi không quan tâm.