NSƯT Đỗ Kỷ kêu cứu

Sau vụ việc được thông báo rằng vướng đơn thư khiếu nại khiến quá trình xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân bị tạm hoãn, ngày 23/11, NSƯT Đỗ Kỷ gửi đơn xin “cứu xét” lên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL).



NSƯT Đỗ Kỷ gửi đơn "kêu cứu" lên Chủ tịch nước và Thủ tướng.

“Ngay khi tiếp nhận được thông báo, tôi đã rất sốc, bị sang chấn tâm lý nên huyết áp luôn ở trên mức 170 mmgH. Ngay trong sáng 22/11 (lúc 10h24 phút), cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ VHTTDL liên lạc với tôi qua điện thoại nói tôi thông cảm, gỡ hình ảnh tờ thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn trên Facebook xuống vì hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của tôi do cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ để lẫn vào tập hồ sơ của những người có ý kiến của bên phía Công an. Đó cũng là lý do mà hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của tôi bị dừng lại”, NSƯT Đỗ Kỷ nêu trong đơn.



