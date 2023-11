NSƯT Đỗ Kỷ buồn vì trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Trên trang cá nhân, NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ, ngày 21/11, ông nhận được văn bản do Q. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly ký, thông báo về việc hồ sơ xin xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của ông bị dừng lại. Lý do hồ sơ bị gác lại được nêu rõ trong văn bản là do có đơn thư khiếu nại và có ý kiến của Bộ Công an nên không đủ điều kiện để đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

"Hôm nay mình nhận được Thông báo (có trong bài) sau gần 2 năm cầm sổ hưu mà buồn quá cơ. Mình sống ở trên đời may mắn có được việc làm ưa thích và gắng làm thật tốt là toại nguyện lắm rồi, chứ nào có ham danh nọ, trước kia vậy mà vẫn có người ganh ghét, tỵ hiềm.