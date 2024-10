NSND Tự Long lên tiếng vụ các anh tài bỏ tập, bị đạo diễn mắng

Thông tin một số anh tài bỏ tập tổng duyệt, bị đạo diễn mắng gây xôn xao mạng xã hội trước giờ concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Nhà sản xuất cùng các nghệ sĩ đã lên tiếng ngay sau đó. Đoạn video tối 18/10 ghi lại cảnh đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, NSND Tự Long bức xúc khi cùng các anh tài và ê-kíp luyện tập chuẩn bị concert Anh trai vượt ngàn chông gai được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. "Trên sân khấu còn nhiều anh đứng chờ mà các bạn vẫn đi ăn là sao? Các bạn khỏi tập nữa đi. Mời các anh đang ở phòng chờ đi ra hết đi" - đạo diễn nổi nóng. NSND Tự Long nhắc nhở: "Vì tập thể, các anh em nhanh chóng bước lên sân khấu hết đi. Ai cũng mệt. Anh Hồng Sơn, anh Bằng Kiều còn ở đây mà. Các bạn trong ê-kíp đi lên đi. Các anh già còn ngồi đây mà sao các bạn trẻ ý thức kém thế".

NSND Tự Long cùng Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven (từ trái sang) tại buổi tổng duyệt concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Nhiều trang mạng lan truyền thông tin các anh tài bỏ tập, bị đạo diễn mắng. Không đợi quá lâu, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai lên tiếng: "Những ngày qua, dàn anh tài cùng đạo diễn, ê-kíp sản xuất âm nhạc đã và đang chạy tốc lực để mang đến sân khấu một đêm concert tuyệt vời nhất cho khán giả. Trong quá trình tập luyện và tổng duyệt cường độ cao trong nhiều ngày, khó tránh khỏi sự mệt mỏi. Hơn hết, trong không gian rộng lớn, việc truyền đạt thông tin có thể chưa trọn vẹn, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Đến tận 1h sáng, các anh tài vẫn đang chạy sân khấu để mọi thứ chỉn chu, trọn vẹn, thăng hoa nhất cho khán giả". Trên trang cá nhân, NSND Tự Long xóa bỏ khúc mắc. Theo nam nghệ sĩ, ê-kíp và 32 anh tài luyện tập đến sáng vẫn tràn đầy năng lượng: "Có đôi chút mệt mỏi, đôi chút căng thẳng nhưng đó không phải điều quan trọng. Chúng tôi vẫn yêu thương, đoàn kết và trân trọng từng giây phút bên nhau. Tất cả vì khán giả đã yêu thương". Anh tài Jun Phạm khẳng định không có chuyện gì to tát: "Các anh tài xem nhau như gia đình, nên 'choảng' nhau là chuyện bình thường mỗi ngày. Tôi cũng la làng suốt ấy. Thân nhau mới la mắng nhau, chứ không thân thì đã không thèm quan tâm nhau rồi". Thời gian tổng duyện của concert kéo dài hơn dự kiến do tình hình thời tiết không thuận lợi. Nhiều anh tài, ê-kíp còn tập đến sáng, theo lời NSND Tự Long. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tối 19/10 tại TPHCM với 20.000 vé được bán ra, đồng thời chung kết chương trình phát sóng cùng thời điểm. Sở dĩ concert và chung kết trùng lịch bởi chương trình đã phải hoãn 2 tập vì lý do bất khả kháng. Theo Tiền Phong