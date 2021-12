NSND Trung Hiếu, "Táo Kinh tế" Quang Thắng được Bộ Văn hóa vinh danh

Your browser does not support the audio element.

Tối nay (26/12), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật Vinh danh Nghệ sĩ tiêu biểu Ngành Nghệ thuật biểu diễn năm 2021.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phối hợp với các hội nghề nghiệp: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức thành công 3 cuộc thi gồm: Tài năng Xiếc toàn quốc 2021, Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 và Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình: "Nhân dịp này, tôi cũng xin trân trọng được gửi lời chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam do điều kiện công tác không thể đến chung vui cùng chương trình đêm nay.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có lời chúc mừng tốt đẹp gửi đến các văn nghệ sĩ được giải lần này, chúc các anh chị có nhiều đóng góp, sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của đất nước trong thời gian tới".