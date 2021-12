NSND Trung Anh 'Người phán xử': Tôi lo cho con 1 thì lo vợ 10

- Nhiều gia đình đầu tư cho con cái đi du học đều xác định sau này sẽ làm việc hoặc định cư ở nước ngoài. Anh chị có xác định khi học xong các con sẽ ở nước ngoài lâu dài, có nghĩa hai vợ chồng sẽ tự lo cho mình kể cả lúc tuổi già?

Chúng tôi quan niệm là các con thấy ở đâu hạnh phúc thì bố mẹ thấy hạnh phúc. Nếu chúng định cư ở nước ngoài được và thấy muốn như thế thì đó cũng là hạnh phúc của bố mẹ dù chúng tôi có thể buồn, lo, nhớ nhưng cũng sẽ rất hài lòng. Chúng tôi không bao giờ đặt ra việc phải thế này hay thế kia mà để các con tự lựa chọn.

Cậu lớn nhà tôi đang bắt đầu phỏng vấn xin việc ở Phần Lan. Nếu muốn con có thể làm việc vài năm bên đó rồi về, không sao cả, miễn sao con thấy vui. Việc đi học cũng vậy, chúng tôi chỉ động viên chứ không định hướng gì cả và rất may là các con đều thích. Chúng tôi cũng xác định là tuổi già tự lo cho nhau.

NSND Trung Anh trong trích đoạn phim 'Thương ngày nắng về'

Quỳnh An