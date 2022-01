NSND Trần Nhượng: 3 đời vợ, tuổi 70 sống một mình cô độc

Nhưng không phải tôi tự nhận đâu mà bạn bè đã chơi với tôi đều nhận xét tôi là người hiền lành. Những nhân vật trên phim khác hoàn toàn với Trần Nhượng ngoài đời. Tôi là người ít nói, trầm tính, chưa bao giờ nói to chứ đừng nói cãi nhau với ai. Nhưng bạn thấy đấy, trong phim thì hách dịch, quát tháo, em út vây quanh (cười).

- Cuộc sống độc thân ở tuổi 70 của ông diễn ra như thế nào?

Trước kia nhà hàng còn mở thì tôi "nhờ" nhà hàng nấu cơm cho. Còn giờ tôi tự nấu, lúc thì ăn rất hoành tráng, lúc đại khái qua bữa. Ăn uống linh tinh, không đúng giờ giấc, vậy nên đợt này đường huyết của tôi cũng đang lên, dạ dày nóng rát. Tôi còn bị thoát vị đĩa đệm, thoái hoá đốt sống cổ... nói chung nhiều bệnh nền.

Đợt đi quay ở Lâm Đồng cho phim Bão ngầm, quay đại cảnh cần nhiều quân, nhiều chó nghiệp vụ, tôi đứng lâu quá tê hết chân rồi ngã quỵ xuống. Cả đoàn hốt hoảng tưởng tôi đột quỵ nhưng do tôi bị thoát vị đĩa đệm không đứng lâu được.

- Năm mới, ông mong muốn gì với nghề của mình?

Với bộ phim Bão ngầm tôi tham gia là một thủ trưởng cơ quan điều tra nhưng không biến chất. Đây là vai diễn chính diện đầu tiên của tôi trên truyền hình. Thế nên tôi mong muốn ở vai này sẽ là một bước ngoặc khác để mọi người thấy có một Trần Nhượng không "đào hoa, biến chất, bồ bịch" trên phim. Tôi mong có những vai chính diện để góp thêm màu sắc đa dạng vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng nói thế thôi chứ vừa lại có một trợ lý đạo diễn mời tôi vào vai Chủ tịch tỉnh về hưu nhưng bồ bịch (cười). Chết dở về hưu rồi còn bồ bịch, bao giờ tôi thoát được dạng vai này (cười).

Thêm vào đó, tôi cũng mong có tiền để theo đuổi và vận hành Câu lạc bộ Nhà hát thử nghiệm. Nói tôi không có tiền thì không ai tin nhưng đó là sự thật. Bao nhiêu năm tôi chỉ thuần làm nghề, không kinh doanh gì cả. Nhiều bạn của tôi nhanh nhạy có tiền là kinh doanh bất động sản, cứ quay vòng rồi có vốn. Tôi thì cứ thuần thế thôi.

NSND Trần Nhượng trong "Những cô gái trong thành phố"



Tình Lê