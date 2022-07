NSND Minh Hoà chia tay phim 'Thương ngày nắng về 2'

Đêm 13/7, NSND Minh Hoà có bài chia sẻ dài về nhật ký những ngày quay hết vai Kim Nhung mà nhiều khán giả chưa biết.

"- 4h sáng chuông đồng hồ vang lên, mắt cay xè nhưng vùng dậy rất nhanh.

- 5h lao xe vun vút trên đường.

-5h20 đến Hãng phim, vội vàng vào phòng hoá trang. Sao không có ai nhỉ? Nhìn đồng hồ mới thấy hóa ra mình đến sớm 10 phút. Bạn sản xuất hẹn 5h30 cơ mà. Thế là tranh thủ đứng tập vài động tác thể dục.

- Đúng 5h30 cô bé Vân xinh đẹp xuất hiện. Thế là hai U con cùng nhau biến hoá.. rồi anh em diễn viên cũng dần đến.

- 7h kém tiếng sấm đì đùng… Hốt hoảng nghĩ: Thôi, quay đại cảnh ngoài trời mà mưa thì xong rồi. Mọi người nhìn nhau lo lắng.

-7h30 bạn trợ lý nói, anh em tổ hoạ sĩ báo trên kia không mưa. Anh em tràn đầy hy vọng. Xe chuyển bánh, HN mưa như trút, may chưa ngập.

- Lên tới điểm quay, đúng là trời không mưa thật. Các bộ phận nhanh chóng bắt tay vào công việc.

- Tất cả diễn viên thay xong phục trang chuẩn bị ra quay thì trời mưa to như đổ nước.

- Vậy là cả đoàn ngồi ngóng mưa tạnh và tranh thủ tác nghiệp những chiếc ảnh xinh để làm kỷ niệm.

- Gần 11h mưa tạnh. May quá cả đoàn lao nhanh ra xe tới điểm quay.

- Tổ quay phim lắp máy, lắp ray. Tổ ánh sáng lắp nhiều thứ mà mình không biết hết, phục vụ cho quay đại cảnh đông người.

- Đạo diễn Bùi Tiến Huy tranh thủ rất nhanh dàn tập cho mọi người. Chuẩn bị bấm máy thì lại mưa. Vậy là mấy chục con người lại vội vàng tránh mưa và những chiếc ô được dương lên vội vã che máy móc và các phương tiện. Nhìn đạo diễn tất tả đi lại lo cho diễn viên, lo cho cảnh quay, nhìn toàn bộ ekip sản xuất. Lúc đó mình chỉ biết nhìn trời lòng thầm khấn: Xin Ông Trời tạnh mưa cho đoàn chúng con đỡ vất vả.

Và rồi ekip chủ nhiệm hậu cần của đoàn phim bằng cách hô mây, gọi gió thấu tới trời xanh. Thế là trời tạnh mưa thật. Trời xanh ngăn ngắt, trong veo, rồi nắng cháy da, cháy thịt. Mọi người lại được 1 trận phơi nắng. Dù ai cũng ngấm mệt nhưng cả đoàn quyết tâm hoàn thành hết cảnh quay.

- Gần 3h chiều khi đạo diễn ra lệnh xong, những tiếng vỗ tay và reo hò vang lên. Kết thúc một cảnh quay lớn thật đẹp".