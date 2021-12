NSND Minh Hằng trở lại màn ảnh sau biến cố

Đạo diễn Nguyễn Lớp phải 'nằm vùng' để có những thước phim gần gũi với đồng bào dân tộc.

Làm sitcom cho đồng bào dân tộc, lại quay tại thực địa chứ không phải trường quay như nhiều sitcom khác, đạo diễn Nguyễn Lớp cho biết, để thuyết phục người xem, ngoài nghiên cứu các vấn đề trêm sách vở, internet, anh còn phải "nằm vùng" để có thể hiểu được lối sống sinh hoạt của bà con và tham khảo ý kiến của nhiều đàn anh trong nghề.

"Có đi rồi mới biết, đất nước Việt Nam quá đẹp, phong cảnh của núi rừng luôn có sức hút kỳ lạ đối với tôi. Ngoài việc đưa những tình huống vào phim để bà con hiểu hơn, loại bỏ những hủ tục lạc hậu tôi luôn chú trọng tới việc thông qua các bộ phim ngắn giới thiệu những vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên Việt Nam", đạo diễn Nguyễn Lớp nói.

NSND Minh Hằng trong trích đoạn phim 'Kỳ nghỉ trên bản Leng Keng'

Your browser does not support the video tag.

Tình Lê