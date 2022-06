NSND Lê Khanh dạy gì cho Lan Ngọc và Kaity Nguyễn?

Sau nhiều năm làm nghề, Lan Ngọc và Kaity Nguyễn đã đạt được những thành tựu đáng quý. Nếu như “cô chị” hai lần nhận giải Cánh Diều Vàng 2010 - 2015 thì “cô em” cũng được vinh danh tại Cánh Diều Vàng 2020 cũng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn Lý Linh phim Gái Già Lắm Chiêu V.

Clip Lan Ngọc, Kaity Nguyễn học diễn xuất với NSND Lê Khanh

Dù vậy hai nữ diễn viên nổi tiếng này vẫn phải “cắp sách” đến lớp học diễn xuất của NSND Lê Khanh để “tầm sư học…diễn”, chuẩn bị cho bộ phim mới sắp quay là Cô Gái Từ Quá Khứ. Đặc biệt, lần này hai nàng ngọc nữ không phải chỉ học diễn xuất từ đầu mà họ học cách hóa thân vào nhân vật.