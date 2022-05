NSND Lan Hương: 'Nhiều người y hệt mẹ chồng Thương Ngày Nắng Về'

Tuy nhiên, với những người có định kiến với con dâu, soi xét con dâu thì nên rút kinh nghiệm, có cuộc sống hài hòa hơn, nếu không yêu con dâu làm sao con dâu yêu mình, và sống nên biết tha thứ, bỏ qua. Họ cũng nên hài hòa giữa các hoạt động công việc, xã hội với gia đình thì sẽ tốt hơn, đáng yêu hơn trong mắt mọi người.

Mọi người nói phim quá drama nhưng quan điểm của tôi là làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, muốn thể hiện vai diễn thật đến nơi đến chốn. Tôi muốn khán giả ghét, lên án thì phải làm tới để mong những bà mẹ chồng như vậy sẽ bị tuyệt chủng" - NSND Lan Hương nói.

Clip NSND Lan Hương chia sẻ về vai bà Hiền trong "Thương Ngày Nắng Về" (Nguồn: QPVN)

NSND Lan Hương chia sẻ thêm, trong phim, bà Hiền có những câu nói thể hiện quan điểm tưởng là sai nhưng lại rất đúng: "Bà ấy có nói là đến tuổi này rồi mà không chơi, không nghỉ thì để bao giờ mới chơi? Những câu nói của bà HIền hoàn toàn phù hợp với xã hội hiện nay.