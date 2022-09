NSND Kim Xuân cầm trịch phim thriller ‘Hạnh phúc máu’

Anh thuyết phục đám đông vì sự tâm huyết, nghiêm túc và đầu tư khi làm phim

Dược sĩ Tiến cũng là cố vấn chuyên môn cho các cuộc thi nhan sắc. Gần đây, anh kết hợp cùng Hương Giang lên ý tưởng sản xuất The Next Mentor, The Next Gentleman.

Đồng hành cùng Dược sĩ Tiến trong phim là Phạm Huỳnh Hữu Tài, anh là một gương mặt diễn viên trẻ từng đoạt giải Á quân của cuộc thi Gương mặt điện ảnh. Nam diễn viên đã tham gia phác thảo ý tưởng, xây dựng nhân vật ngay từ những ngày đầu tiên. Cùng với tư duy tâm lý nhân vật hiện đại, khả năng diễn xuất tốt, khán giả hy vọng màn kết hợp giữa Phạm Huỳnh Hữu Tài và Dược sĩ Tiến sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Đạo diễn của Hạnh phúc máu cũng là một cái tên khá mới mẻ trong lĩnh vực điện ảnh: Nguyễn Chung. Anh từng đảm nhiệm vị trí đạo diễn của nhiều dự án phim ngắn, MV của Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ… Nguyễn Chung cũng chính là người góp phần lớn tạo nên thành công của loạt web drama đam mỹ Tiến Bromance.

Đặc biệt, nam đạo diễn trẻ còn từng là học trò của chuyên gia điện ảnh Hollywood Josh McLaglen - người đảm trách vị trí phó đạo diễn của phim Titanic và loạt phim bom tấn X-Men cũng như là nhà sản xuất của nhiều bộ phim Hollywood khác…

Hạnh phúc máu dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay.

Một số hình ảnh khác tại buổi giới thiệu phim: