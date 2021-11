NSND Hoàng Dũng mãi là "cây đại thụ" tỏa bóng mát trong trái tim học trò!

Your browser does not support the audio element.

NSND Hoàng Dũng được nhiều khán giả yêu mến qua vai ông trùm Phan Quân của Người phán xử.

Ông là cựu Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, là một trong những "cây đại thụ" của làng điện ảnh Việt Nam với những nỗ lực, sáng tạo không ngừng nghỉ cho nền nghệ thuật nước nhà. Sự ra đi đột ngột của NSND Hoàng Dũng vào ngày mùng 3 Tết thầy khiến cho giới nghệ sĩ bị sốc.

Trong suốt những năm tháng làm nghề, NSND Hoàng Dũng không chỉ là một nghệ sĩ được khán giả yêu mến bởi tài năng mà còn là một người thầy mà rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng điện ảnh Việt kính trọng, biết ơn.

Diễn viên Việt Anh, Hồng Đăng, Thu Quỳnh, Thanh Hương và rất nhiều nghệ sĩ gọi NSND Hoàng Dũng là thầy, là bố!

NSND Hoàng Dũng có thời gian làm chủ nhiệm lớp tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, và tham gia hợp tác với VFC dạy các lớp ngắn hạn.

Nói về công việc giảng dạy, NSND Hoàng Dũng từng tự nhận mình là một người thầy rất nghiêm khắc. Sinh viên sợ, nhưng không phải kiểu sợ hãi mà rất quý thầy.